Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро превысил 99 рублей впервые с 7 ноября, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 07:32 по московскому времени европейская валюта подорожала на 55 копеек, до 99,05 рубля. Доллар вырос до 91,39 рубля, а китайский юань – до 12,79 рубля.

Таким образом, курс рубля продолжает снижаться.

В 2024 году в России возможно снижение ключевой ставки до 12–13% с нынешних 15. По словам экономиста Георгия Остапковича, во многом ключевая ставка будет зависеть от курса американской валюты.

Глава департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ Александр Морозов отметил, что на сегодняшний момент нет никаких показателей, которые бы сигнализировали об ускорении годовой инфляции. Она идет близко к верхней границе прогнозируемого диапазона в 7–7,5%.

"Деньги 24. Итоги": рубль укрепился ниже 90 за доллар