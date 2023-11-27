Эксперт назвал возможный курс доллара в краткосрочной перспективе в РФ

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Ослабление курса рубля по отношению к американской валюте до уровней чуть выше 90 рублей за доллар возможно в ближайшее время. Об этом заявил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин, передает "Газета.ру".

По его информации, в декабре завершается налоговый период, оказывающий поддержку рублю. Кроме того, продолжил эксперт, наступает сезонное ослабление российской валюты на фоне роста государственных расходов.

Карпунин считает, что причин для резкой девальвации нет из-за высоких ставок и обязательной продажи экспортерами части валютной выручки.

"В целом можно сказать, что период экстремальной волатильности валютного курса остался позади. В среднесрочной перспективе доллар может колебаться в диапазоне 85–95 рублей", – заключил Карпунин.

Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин сказал, что российский рубль может усилить свои позиции, однако не стоит надеяться на значительные изменения. Он считает, что к ослаблению национальной валюты привело снижение цен на газ и нефть в этом году по сравнению с прошлым.