Орешкин заявил, что рубль может укрепиться, однако не стоит ждать кардинальных отклонений

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Российский рубль может усилить свои позиции, однако не стоит надеяться на значительные изменения. Об этом сообщил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин в интервью "Московскому комсомольцу".

Он отметил, что в России восстановился потребительский и инвестиционный спрос, что, в свою очередь, привело к росту спроса на импорт.

К ослаблению национальной валюты привело снижение цен на газ и нефть в этом году по сравнению с прошлым, подчеркнул помощник президента РФ. Кроме того, на курс рубля повлияли и прочие явления в экономике: уход иностранных компаний с рынка РФ и выкуп их долей российскими инвесторами, погашение части внешних долгов экспортерами, а также необходимость увеличить финансирование покупателей российской продукции за рубежом.

Вместе с тем, по словам Орешкина, временные оттоки капитала начинают снижаться, а платежный баланс стал стабилизироваться, что повлечет за собой улучшение позиций рубля.

Ранее экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал, что к концу 2023 года курс доллара будет держаться в середине коридора 85–90 рублей.

До этого аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что российская валюта получает усиление от подорожания нефти и ослабления доллара. Кроме того, американская валюта дешевеет из-за снижения доходности десятилетних облигаций США на фоне ожиданий сохранения ставок ФРС после данных по инфляции.

Доллар снизился до 88 рублей впервые с 30 июня