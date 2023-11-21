Эксперт объяснил укрепление курса рубля

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Российская валюта получает усиление от подорожания нефти и ослабления доллара. Так финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал падение курса доллара ниже 88 рублей.

"Рубль укрепляется к доллару с 9 октября и ускорился после 21 октября на фоне вынужденной продажи экспортной выручки по указу президента и перед уплатой налогов, а также жесткой денежно-кредитной политики ЦБ России", – цитирует эксперта RT.

По его словам, американская валюта дешевеет из-за снижения доходности десятилетних облигаций США на фоне ожиданий сохранения ставок ФРС после данных по инфляции.

Вместе с этим Антонов добавил, что нефть становится дороже из-за удешевления доллара и ожиданий предполагаемого дополнительного сокращения добычи государствами ОПЕК+ в этом году.

Согласно прогнозу аналитика, в будущем курс может упасть до уровня 86 рублей, ключевая поддержка остановится на отметке 84 рубля. Для евро ближайший целевой уровень – 95 рублей, заключил Антонов.

Утром 21 ноября курс американской валюты в ходе торгов упал ниже 88 рублей, евро – ниже 96 рублей впервые с 30 июня. На 07:10 доллар подешевел на 0,54%, до 87,92 рубля. К 07:19 он вырос до 88,04 рубля. Параллельно евро потерял 0,2% и опустился до 96,51 рубля. В свою очередь, китайский юань вырос на 0,8%, до 12,328 рубля.

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля