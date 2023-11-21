Forbes представил топ-10 самых убыточных компаний РФ в 2022 году

Фото: 123RF/volovodov

Издание Forbes составило топ-10 компаний с самыми большими убытками по итогам прошлого года. Суммарный ущерб этих фирм журнал оценил почти в 1,1 триллиона рублей.

По данным СМИ, шесть из десяти самых убыточных компаний принадлежат государству или косвенно им контролируются. Аналитики выяснили, что с чистым убытком в 612,6 миллиарда рублей рейтинг возглавил ВТБ. Кредитная организация до этого отмечала, что пострадала от реализации внешнеполитических рисков сильнее, чем другие российские банки из-за большей уязвимости к рискам санкций.

Второе место по итогам 2022 года занял Альфа-Банк. Убыток компании составил 117,1 миллиарда рублей. Это первый убыток организации с 2009-го и рекордный в его истории, говорится в материале. На третьей строчке оказался генеральный подрядчик по строительству объектов для "Газпрома" – "Газстройпром". Чистый убыток фирмы составил 77,6 миллиарда рублей.

Следом расположился Ozon – второй по величине маркетплейс в России. Чистый убыток компании составил 58,2 миллиарда рублей. На пятом месте – Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) с убытком в 53 миллиарда рублей, на шестом – "Сеть Связной" с убытком в 48,5 миллиарда рублей.

По оценке журнала, седьмую позицию занимает "Русский уголь". Убыток фирмы в 2022-м составил 34,2 миллиарда рублей. Далее расположилась компания VK с убытком в 32,6 миллиарда рублей.

Девятую строчку антирейтинга занял "Московский метрополитен". Чистый убыток компании по итогам 2022-го оценивается в 31,6 миллиарда рублей. Замыкает десятку фирм с самыми большими убытками "Почта России" – 31,1 миллиарда рублей.

Ранее Forbes представил топ-50 самых крупных зарубежных компаний в России по итогам прошлого года. Так, французская розничная сеть товаров для дома "Леруа Мерлен" расположилась на первой строчке в рейтинге, а в прошлогоднем списке она занимала вторую позицию.

Госдума приняла законопроект о фирмах-однодневках