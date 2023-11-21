Экономист рассказал, до какого уровня может упасть доллар до Нового года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К концу 2023 года курс доллара будет держаться в середине коридора 85–90 рублей. Об этом Москве 24 рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Утром 21 ноября курс американской валюты, по данным Московской биржи, опускался ниже 88 рублей. Такие показатели фиксировались впервые с 30 июня. В свою очередь, курс евро перешел отметку ниже 96 рублей.

По словам Масленникова, на укрепление российской валюты относительно доллара повлияло несколько причин.

"Наиболее существенным фактором, из-за которого рубль укрепился по отношению к доллару, выступило увеличение количества продаваемой валюты на рынке, связанное с указом президента об обязательной продаже экспортерами валютной выручки", – отметил эксперт.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Сейчас на рубле также сказывается завершающийся налоговый период. До 27 ноября, до пика налоговых платежей, мы будем видеть укрепление. К концу месяца курс будет в интервале 85–86 рублей за доллар.

Экономист назвал сложившиеся факторы благоприятными для российской валюты и допустил, что к концу года она может закрепиться в середине коридора 85–90 рублей за доллар.

Ранее сообщалось, что российская валюта может значительно окрепнуть ближе к президентским выборам в стране. По мнению экономиста и финансового аналитика Александра Разуваева, речь может идти о курсе в 80 рублей за доллар. При этом специалист полагает, что россиянам не стоит особо следить за этими процессами.

