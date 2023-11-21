Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара опустился ниже 88 рублей, евро – ниже 96 рублей впервые с 30 июня. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Отмечается, что по данным на 07:10 по московскому времени, американская валюта подешевела на 0,54% до 87,92 рубля. К 07:19 он вырос до 88,04 рубля (-0,41%). В это же время евро потерял 0,2% и опустился до отметки в 96,51 рубля, юань же вырос на 0,8%, до 12,328 рубля.

При этом минутами ранее европейская валюта снизилась на 0,97% и достигла 95,76 рубля.

В середине ноября доллар был 88,97 рубля, а евро – 96,69 рубля. Также утром 15 ноября американская валюта опустилась ниже 90 рублей. На 10:35 по московскому времени доллар упал до 89,99 рубля. Спустя некоторое время он начал торговаться по 90,01 рубля.

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля