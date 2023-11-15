Курс доллара упал ниже 89 рублей впервые с 4 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По состоянию на 13:35 по московскому времени доллар упал на 1,8%, до 88,97 рубля. Уже к 13:40 валюта немного замедлила падение и остановилась на уровне 88,99 рубля, потеряв 1,77%.

В это же время евро опустился до 96,69 рубля, а китайский юань – до 12,273 рубля.

Утром 15 ноября американская валюта впервые с 27 июля торговалась ниже 90 рублей. На 10:35 по московскому времени доллар упал до 89,99 рубля. Спустя время он начал продаваться по 90,01 рубля.

В среду российская валюта закрепилась и к евро, чей курс рухнул ниже 97 рублей. Последний раз подобный показатель фиксировали 5 июля. К 12:22 валюта была на уровне 96,81 рубля. Параллельно этому доллар торговался за 89,13 рубля.

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