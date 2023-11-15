Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10:35 по московскому времени доллар снизился на 0,67%, до 89,99 рубля. К 10:40 валюта торговалась по 90,01 рубля (падение 0,65%). Между тем евро потерял 0,31%, опустившись до 97,82 рубля, китайская валюта упала на 0,44%, до 12,415 рубля.

Во вторник, 14 ноября, американская валюта упала ниже 91 рубля впервые с 28 июля. На 14:02 ее снижение составило 0,78%, доллар торговался по 90,9 рубля. Уже к 14:06 валюта замедлила снижение, остановившись на уровне 91,04 рубля.

Параллельно курс евро потерял 0,39% и составил 97,67 рубля. Юань, в свою очередь, упал на 0,6%, до 12,47 рубля.

Глава Сбербанка Герман Греф сообщал о наличии тенденции к укреплению национальной валюты РФ. По его словам, фундаментальный курс в настоящее время составляет 85–90 рублей за доллар. Согласно его прогнозу, до конца года сформируется стабильная ситуация с рублем.

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