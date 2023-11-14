Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс американской валюты упал ниже 91 рубля впервые с 28 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

На 14:02 по московскому времени доллар падал на 0,78%, до 90,9 рубля. Уже к 14:06 валюта замедлила снижение, остановившись на уровне 91,04 рубля.

Параллельно курс евро потерял 0,39% и составил 97,67 рубля. Китайская валюта, в свою очередь, упала на 0,6%, до 12,47 рубля.

10 ноября доллар торговался за 92,19 рубля. В тот момент курс юаня дорожал на 1 копейку и составил 12,61 рубля, хотя в начале торгов опускался до 12,59 рубля.

До этого курс американской валюты опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября. Тогда доллар упал на 0,3%, до 91,98 рубля. Позже валюта прекратила снижение и остановилась на отметке 91,99 рубля.

Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, сообщал о наличии тенденции к укреплению национальной валюты РФ. По его словам, фундаментальный курс в настоящее время составляет 85–90 рублей за доллар. Согласно его прогнозу, до конца года сформируется стабильная ситуация с рублем.

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