В ЦБ сообщили, что россияне в октябре втрое нарастили покупку иностранной валюты

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В октябре россияне в 3 раза нарастили покупку иностранной валюты по сравнению с сентябрем. Об этом сообщается в обзоре финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Показатель октября составит 120,9 миллиарда рублей, тогда как в сентябре объем покупок иностранной валюты жителями России составил 40,7 миллиарда рублей. Большая часть объема покупок пришлась на доллары и евро.

Уточняется, что темпы роста покупки валюты стали возрастать во второй половине октября на фоне укрепления национальной валюты.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что пик инфляционного давления в РФ пройден в третьем квартале 2023 года, но годовая инфляция пойдет на спад лишь весной следующего года и придет к целевым значениям в 4% к концу 2024-го. Глава регулятора подчеркнула, что уменьшить ключевую ставку можно будет лишь при устойчивом снижении инфляции.

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