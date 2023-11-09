Набиуллина сообщила о прохождении пика инфляционного давления

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Пик инфляционного давления в РФ пройден в третьем квартале 2023 года , но годовая инфляция пойдет на спад лишь весной следующего года и придет к целевым значениям в 4% к концу 2024-го. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме, передает ТАСС.

"Это просто эффект базы первой половины прошлого года, когда инфляция была низкой", – отметила она.

Глава регулятора подчеркнула, что уменьшить ключевую ставку можно будет лишь при устойчивом снижении инфляции. По прогнозам ЦБ, инфляция к концу этого года достигнет уровня в 7–7,5%, а в следующем году показатель составит примерно 4–4,5%.

При этом Набиуллина сообщила, что Центробанк собирается следовать жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) на протяжении нескольких кварталов для возвращения инфляции к концу 2024 года к привычным 4%. По ее словам, темпы роста кредитования постепенно идут на спад. Однако, по прогнозу ЦБ, в следующем году они будут положительными, то есть продолжат вносить вклад в развитие экономики.

Кроме того, глава Банка России предупредила о преобразовании экономики РФ в ближайшие два года. Как утверждает Набиуллина, после 2026 года экономика начнет сбалансированный рост на уровне 1,5–2,5%.

"Как я уже говорила, темпы роста будут более умеренными после очень быстрых темпов восстановления. Это как раз связано с тем, что восстановительная стадия завершена", – добавила она.

Ранее Набиуллина сообщила, что российская экономика практически полностью задействовала трудовые ресурсы, поэтому для ее дальнейшего роста необходимо повышение производительности труда. По словам главы Банка России, это свидетельствует об остром дефиците "рабочих рук" и неблагоприятной ситуации с кадрами. Нехватка специалистов, в частности, наблюдается в сфере машиностроения и химической промышленности.

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