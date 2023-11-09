Глава ЦБ РФ назвала нехватку рабочей силы основной проблемой российской экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российская экономика практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы, сейчас ситуация с кадрами довольно острая. Для ее дальнейшего роста необходимо повышение производительности труда, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше", – цитирует ее ТАСС.

По словам главы Банка России, это свидетельствует об остром дефиците "рабочих рук" и неблагоприятной ситуации с кадрами. Нехватка специалистов, в частности, наблюдается в сфере машиностроения и химической промышленности.

До этого Набиуллина сообщала, что с нехваткой кадров столкнулись две трети российских компаний. Такой результат показал опрос Центробанка. В большинстве случаев сотрудников не хватало на производствах обрабатывающей промышленности.

