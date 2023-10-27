Набиуллина заявила о дефиците кадров в большей части компаний РФ

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Две трети российских компаний столкнулись с нехваткой сотрудников. Об этом сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"Существенным ограничителем для расширения производства является дефицит кадров. С ним столкнулись две трети компаний из нашего опроса", – цитирует ее РИА Новости.

Согласно исследованию регулятора, чаще всего с нехваткой специалистов сталкивались в отрасли обрабатывающей промышленности.

Ранее о нехватке поваров и барменов сообщили столичные рестораны. Участники рынка объяснили, что такая ситуация сложилась из-за падения рубля и снижения доходов мигрантов в России. По словам экспертов, дефицит достигает 20–30%, в результате чего в заведениях увеличивается время ожидания заказа.



Московские рестораторы пожаловались на дефицит кадров