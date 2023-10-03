Эксперты назвали профессии с наименьшим числом размещенных вакансий в России

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В перечень вакансий с наименьшим размещением за последние месяцы вошли такие специальности, как бортпроводник, гейм-дизайнер, андеррайтер, комплаенс-менеджер, режиссер и сценарист. Об этом рассказала руководитель службы исследований крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России Мария Игнатова.

"Это не значит, что людям, ищущим работу по этим специальностям, невозможно ее найти. Вакансии есть, но по каждой из перечисленных специализаций было размещено менее 500 вакансий по всей стране, что на фоне профессий массового спроса – продавцов, курьеров, водителей, рабочих, – число предложений работы для которых доходит до 100 тысяч в месяц, может ошибочно восприниматься как непопулярные или невостребованные", – передает RT слова эксперта.

По ее словам, с 2022 года бортпроводник лидирует в антирейтинге по количеству открытых вакансий. Она отметила, что спрос на данную специальность остается низким из-за сокращения международных авиаперелетов. В связи с этим авиакомпаниям достаточно тех сотрудников, которые уже есть.

В свою очередь, профессии гейм-дизайнера, режиссера и сценариста относятся к творческим, а также имеют узкую направленность, поэтому на них никогда не было высокого спроса, пояснила Игнатова.

Также Игнатова отметила профессию андеррайтера. Она объяснила ее невостребованность развитием искусственного интеллекта в области оценки рисков в страховых или кредитных договорах. Эксперт рассказала, что раньше все сделки при выдаче кредита проверялись, в настоящее время большую часть работы осуществляет искусственный интеллект. При этом человек может проверять только некоторые алгоритмы работы.

Заместитель гендиректора одного из сервисов по поиску работы Александр Ветерков сказал, что востребованность вакансий и соискательская активность во многом связаны со спецификой отрасли, профессии, с требованием владеть определенными знаниями и умениями.

Он отметил, что в области торговли работу ищут почти каждый пятый гражданин России. Также одной из самых востребованных вакансий является менеджер по продажам. При этом он назвал одной из самых менее популярных вакансию товароведа. Кроме того, в сфере культуры и образования наиболее популярной вакансией является школьный учитель, менее – библиотечное дело.

Эксперт заявил, что по итогам лета наименьшее число откликов получила сфера образования и культуры, всего 1% от общего числа откликов на вакансии.

"2% откликов – в сфере красоты и здоровья. По 4% от всех откликов выпадает на сферу производства и агропрома, а также на маркетинг и рекламу", – заключил Ветерков.

Ранее сообщалось, что быстрее всего в России зарплаты растут у профессий в сфере промышленности. Например, самая высокая средняя зарплата у водителя бульдозера – 93,4 тысячи рублей, на втором месте расположилась вакансия фрезеровщика – 92,3 тысячи рублей.

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для выпускников вузов и колледжей