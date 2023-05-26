Экономисты предложили решить проблему дефицита кадров в РФ с помощью оргнабора

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На российском рынке труда наблюдаются две тенденции: дефицит кадров и одновременно с этим избыточная занятость. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Экономисты предложили решить эту проблему с помощью оргнабора, то есть перераспределения кадров между регионами и секторами. По словам главы направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрия Белоусова, в рамках этого механизма сотрудники из регионов, где рынок труда избыточен, привлекаются в те субъекты, где нужны кадры.

Еще одним предложением экспертов является обеспечение межотраслевого маневра, под которым подразумевается переобучение либо переезд около 1 миллиона работников в год в течение 10 лет.

Оргнабор проводился во времена СССР, когда людей массово привлекали на крупные стройки народного хозяйства.

В Минтруде напомнили, что на сегодняшний день граждане также могут переехать на новое место при поддержке службы занятости. Так, человеку помогают найти подходящую вакансию и оказывают финансовую поддержку.

Ранее сообщалось, что на российском рынке труда сложился дефицит топ-менеджеров. Одной из причин такого явления в кадровых агентствах назвали эмиграцию. Помимо этого, немалую роль сыграл и рост спроса на новые навыки и компетенции.

По словам партнера рекрутинговой компании Cornerstone Ольги Ворошиловой, за последний год спрос на топ-менеджеров вырос почти в два раза.

До этого опрос Института экономической политики показал, что дефицит рабочих в апреле этого года ощутили 35% промышленных предприятий в РФ, что стало рекордом с 1996 года.