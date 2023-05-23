В НМИЦ Минздрава сообщили о дефиците врачей-эндокринологов в РФ

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Нехватка врачей-эндокринологов для взрослого населения в России составляет 1,5 тысячи человек, детского – около 600. Об информирует ТАСС со ссылкой на директора ГНЦ РФ ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, члена-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву.

Она заявила, что общий дефицит кадров в первичном звене наблюдается в 55 российских регионах и составляет чуть более 1 тысячи ставок медиков.

"Если принимать во внимание стационарное звено, то дефицит насчитывает около 400 врачей. Для полноценного оказания эндокринологической помощи детскому населению дополнительно требуется около 600 врачей – детских эндокринологов", – рассказала Мокрышева.

Согласно информации Росстата, в государстве сейчас осуществляют деятельность порядка 6,5 тысячи медиков подобного направления, которые предоставляют амбулаторную и стационарную помощь взрослому населению. Мокрышева отметила, что дефицит произошел из-за перераспределения кадров между государственным и частным звеньями медицины в пользу последнего. Особенно это касается молодых врачей.

Плюс ко всему, подчеркнула эксперт, в некоторых российских регионах существует дисбаланс в оплате труда терапевтов и узких специалистов. По словам Мокрышевой, это является причиной оттока медиков из эндокринологической службы. В НМИЦ эндокринологии организуют мероприятия, которые помогут стабилизировать обеспечение кадрами по профилю, резюмировала она.

Ранее директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин рассказал, что в РФ отсутствует дефицит лекарств. По его мнению, на это не повлиял уход некоторых торговых наименований. Он заявил, что ушедшие с рынка продукты полностью заменили.