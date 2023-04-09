Росздравнадзор не выявил дефицита лекарств по непатентованным наименованиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дефицита лекарственных препаратов по международным непатентованным наименованиям в Российской Федерации нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

Ранее в СМИ сообщили о дефиците ряда лекарств, в том числе "Месалазина" и "Остеогенона".

"Лекарственные препараты по одному международному непатентованному наименованию (МНН) могут выпускаться в различных лекарственных формах под разными торговыми наименованиями, и временное отсутствие конкретного торгового наименования в аптеке не является признаком дефицита, так как терапевтический эффект имеющихся в наличии лекарственных препаратов с тем же действующим веществом идентичен", – сообщили в ведомстве.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что в настоящее время в российских аптеках лекарства с международными непатентованными наименованиями "Остеогенон" и "Месалазин" есть в продаже в достаточном количестве. Кроме того, за предыдущие три месяца этого года в оборот выпустили более 58 тысяч упаковок лекарственных препаратов "Остеогенон" и 383,8 тысячи упаковок препарата "Месалазин".

В пресс-службе ведомстве рассказали, что поставки "Остеогенона" и "Месалазина" в аптеки продолжают и их дефицита не наблюдалось.

Уточняется, что Росздравнадзор и Минздрав России работают над бесперебойным обеспечением пациентов лекарственными препаратами. В случае появления признаков дефицита отдельных лекарств предпринимаются необходимые меры для обеспечения препаратами лечебной и аптечной сети.

Ранее Владимир Путин призвал увеличить количество отечественных лекарств на российском рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков препаратов.

Российский лидер отметил важность укрепления независимости от поставщиков из других стран. Он подчеркнул, что особенно это касается тех поставщиков, которые создают России трудности.



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