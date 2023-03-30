Путин призвал увеличить долю отечественных лекарств на рынке

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Владимир Путин призвал увеличить количество отечественных лекарств на российском рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков препаратов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональных", – заявил президент, выступая по видеосвязи во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.

Российский лидер отметил важность укрепления независимости от поставщиков из других стран. Он подчеркнул, что особенно это касается тех поставщиков, которые создают России трудности.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявлял, что город заключил офсетный контракт с инвестором, который вложит 400 миллионов рублей в локализацию производства противоопухолевых препаратов. Он добавил, что город обеспечит вкладчику закупку продукции в течение четырех лет. Первые поставки запланированы на 2026 год.

До этого Росздравнадзор сообщал, что препарат для пациентов с диабетом "Оземпик" будет поставляться в Россию до декабря 2023 года. В ноябре прошлого года в ведомство поступило уведомление от компании – производителя препарата о планируемом прекращении поставок на территорию РФ. При этом, согласно информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат.



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