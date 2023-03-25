Росздравнадзор заявил, что препарат "Оземпик" будут поставлять минимум до конца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Препарат для пациентов с диабетом "Оземпик" будет поставляться в Россию до декабря 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

В ноябре прошлого года в ведомство поступило уведомление от компании-производителя препарата о планируемом прекращении поставок на территорию РФ.

При этом согласно существующему законодательству, любой производитель лекарственных препаратов обязан за один год предупреждать Федеральную службу по надзору о планируемом прекращении поставок лекарств.

"Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат "Оземпик" на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года", – говорится в сообщении.

Ранее завод по производству лекарств компании "Велфарм-М" открылся на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде. Участие в открытии производства приняли Сергей Собянин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Собянин выразил надежду, что новое производство внесет значительный вклад в развитие отечественной фармацевтической отрасли. Матвиенко отметила, что создание нового завода было бы невозможно без помощи Собянина, столичных властей и государства в целом.



Собянин и Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств

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