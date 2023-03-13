В России повысят штраф за продажу лекарств без рецепта – СМИ

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Госдума собирается 14 марта принять в первом чтении законопроект от "Единой России", предполагающий повышение штрафов за продажу лекарств без рецептов. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно информации издания, должностные лица и фармацевтические работники в случае нарушения должны будут заплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, их также могут дисквалифицировать на срок от шести месяцев до одного года. Индивидуальные предприниматели будут платить за нарушение от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлица – от 150 до 200 тысяч рублей.

Авторы законопроекта отмечают, что с 2010 года в России наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием.

Эксперт фармацевтического рынка, бывший руководитель крупной аптечной сети Ирина Булыгина заявляет, что одними штрафами проблемы с безрецептурным отпуском лекарств не решить. По ее мнению, необходимо усложнить процесс открытия аптек, сделав его доступным только для специалистов с медицинским образованием.

Ранее сообщалось, что в Москве, Московской и Белгородской областях начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Перечень лекарств, которые можно купить дистанционно, ранее утвердил Минздрав.

В Москве и Подмосковье запустили дистанционную продажу лекарств по рецепту

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