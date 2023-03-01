В трех субъектах РФ начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

В Москве, Московской и Белгородской областях начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Перечень лекарств, которые можно купить дистанционно, ранее утвердил Минздрав.

В списке есть антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы и других заболеваний. В перечень для дистанционной продажи не входят препараты, содержащие наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества.

Запустить онлайн продажу могут аптеки, подходящие под определенные параметры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.