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Новости

01 марта, 18:15

Общество

В трех субъектах РФ начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

В трех субъектах РФ начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств начался в трех регионах России

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств начался в трех регионах РФ

В трех регионах России начался эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств

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В РФ стартует эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

В Москве, Московской и Белгородской областях начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Перечень лекарств, которые можно купить дистанционно, ранее утвердил Минздрав.

В списке есть антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы и других заболеваний. В перечень для дистанционной продажи не входят препараты, содержащие наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества.

Запустить онлайн продажу могут аптеки, подходящие под определенные параметры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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медицинаобществовидеоЕкатерина Фоменко
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