Кремль выразил обеспокоенность ситуацией в Приднестровье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле обеспокоены из-за ситуации в Приднестровье и внимательно следят за ней, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, в Москве отдают себе отчет в том, что Запад и киевский режим способны на провокации в отношении Приднестровья.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. В ведомстве сообщили, что реализация этой провокации со стороны властей Украины несет прямую угрозу для российского миротворческого контингента, находящегося в Приднестровье на законных основаниях.

Бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинская армия готова захватить Приднестровье за трое суток. Он подчеркнул, что Молдавия является суверенным государством, поэтому Украина может оказать помощь только по просьбе властей Кишинева.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!