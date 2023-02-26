Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины развязать второй фронт в Приднестровье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины открыть второй фронт в Приднестровье. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я в это не верю, это им невыгодно", – заявил белорусский лидер.

По его мнению, Запад хотел бы "решить проблему с Россией, и в Приднестровье закрыть серую дыру". Он считает, что западным странам хотелось бы объединить территории и сделать их прозападными.

Однако, Лукашенко считает, что украинцам этого не надо. По его мнению, они не будут развязывать второй фронт в Приднестровье.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев активизировал подготовку ко вторжению в Приднестровье. В ведомстве сообщили, что реализация этой провокации со стороны властей Украины несет прямую угрозу для российского миротворческого контингента, находящегося в Приднестровье на законных основаниях.

Бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинская армия готова захватить Приднестровье за трое суток. Он подчеркнул, что Молдавия является суверенным государством, поэтому Украина может оказать ей помощь только по просьбе властей Кишинева.

МИД РФ предостерег Украину от вторжения в Приднестровье

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