Арестович заявил о готовности Украины захватить Приднестровье за три дня

Фото: телеграм-канал "Arestovich / Official"

Украинская армия готова захватить Приднестровье за трое суток, если об этом попросит Молдавия. Об этом заявил бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в РФ СМИ-иноагентом).

По словам Арестовича, Молдавия является суверенным государством, поэтому Украина может оказать ей помощь только по просьбе властей Кишинева.

"У нас есть возможность. За трое суток это можно решить", – заявил он.

Политик также заявил о наличии повода для ввода войск на территорию Молдавии. До этого Кишинев обвинил Москву в дестабилизации демократического режима в стране.

До этого в Минобороны России заявили об усиленной подготовке Киева к вторжению в Приднестровье. В пределах общей границы было замечено скопление личного состава украинской армии и военной техники. Подобное в МО РФ назвали провокацией и обещали ответить, если она произойдет.



Украина готовится к вторжению в Приднестровье – Минобороны РФ

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