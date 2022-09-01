Атака на миротворцев в Приднестровье будет расцениваться как нападение – МИД РФ

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Любые действия, угрожающие безопасности российских миротворцев в непризнанной республике Приднестровье, будут расцениваться как нападение на Россию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал (экс-президент Грузии Михаил. – Прим. ред.) Саакашвили", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Министр иностранных дел РФ напомнил, что в Приднестровье еще находится группа военных, которые охраняют склад боеприпасов в Колбасне.

Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил , что власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики намерены добиваться независимости региона с последующим присоединением к России. Он отмечал, что международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформулированы.

В июле исполнилось 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. 21 июля 1992 года было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта. Миротворческие силы были размещены в регионе 29 июля того же года.

