В МИД Приднестровья заявили, что республика нацелена на присоединение к РФ

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Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости региона с последующим присоединением к России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации", – сказал он.

Он подчеркнул, что международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформулированы. Игнатьев отметил, что власти ПМР не станут принимать никаких решений в ущерб народу республики.

Ранее Игнатьев заявлял, что в Приднестровье опасаются возможных демаршей со стороны Молдавии к 30-летию миротворческой операции. Он отмечал, что Кишинев препятствует ротации вовлеченных в миротворческий процесс военнослужащих РФ и отказывается от участия в совместных учениях.

В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. 21 июля 1992 года было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта. Миротворческие силы были размещены в регионе 29 июля того же года.