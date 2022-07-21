В Совфеде заявили, что РФ не допустит вывода миротворцев из Приднестровья

Фото: пресс-центр МВД ПМР/ТАСС
Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ не допустит вывода российских миротворческих сил из Приднестровья.
По его словам, миротворцы всегда были гарантией безопасности на левом берегу Днестра.
"Любые попытки безответственных политиков в Кишиневе поставить под сомнение эту роль миротворцев, продавить изменение формата миротворческой операции с выводом из региона российских войск приведут к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития", – приводит слова Джабарова РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что Москва не допустит этого сценария. Он напомнил, что в Приднестровье живут около 220 тысяч граждан РФ.
В свою очередь, глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва обеспокоена тенденциями отхода Молдавии от нейтралитета и ее сближением с НАТО.
"Мы видим, как сегодня происходит сближение Молдавии с НАТО вопреки ее внеблоковому статусу", – сказал он.
Полищук подчеркнул, что действия Молдавии по блокаде Приднестровья могут привести к разморозке приднестровского конфликта. По его словам, такого сценария нельзя допустить.
Он добавил, что миротворческая миссия в Приднестровье должна продолжаться в прежнем формате до поиска компромисса сторонами конфликта. А задержания в аэропорту Кишинева российских миротворцев рассматриваются как недружественные действия.
"Такие действия мы расцениваем как недружественные и всегда на них должным образом реагируем", – добавил дипломат.
Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявлял, что Кишинев препятствует ротации вовлеченных в миротворческий процесс военнослужащих РФ и отказывается от участия в совместных учениях. По его словам, количество подобных негативных тенденций может увеличиться.
Миротворческая операция длится в Приднестровье уже 30 лет. 21 июля 1992 года было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта. Миротворческие силы были размещены в регионе 29 июля того же года.
Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В непризнанной республике опасались, что Молдавия на волне национализма присоединится к Румынии. В 1992 году Кишинев предпринял неудачную попытку решить данную проблему силовыми методами, после этого Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.
Ранее Игнатьев заявил, что возможный выход Кишинева из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта может привести к военным действиям.
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