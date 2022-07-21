В Приднестровье заявили о возможности демаршей со стороны Молдавии

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В Приднестровье опасаются возможных демаршей со стороны Молдавии к 30-летию миротворческой операции, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.
"Мы помним, что 25-летнюю годовщину молдавское правительство охарактеризовало как "юбилей со слезами на глазах". Очень не хотелось бы деструктивных демаршей с молдавской стороны в рамках празднования тридцатилетия миротворческой операции", – сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Игнатьева, Кишинев препятствует ротации вовлеченных в миротворческий процесс военнослужащих РФ и отказывается от участия в совместных учениях. По мнению главы МИД Приднестровья, количество подобных негативных тенденций может увеличиться.
В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. 21 июля 1992 года было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта. Миротворческие силы были размещены в регионе 29 июля того же года.
Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В непризнанной республике опасались, что Молдавия на волне национализма присоединится к Румынии. В 1992 году Кишинев предпринял неудачную попытку решить данную проблему силовыми методами, после этого Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.
Ранее Игнатьев заявил, что возможный выход Кишинева из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта может привести к военным действиям.
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