Президент непризнанного Приднестровья отправил правительство в отставку

Фото: ТАСС/пресс-служба вице-премьера РФ Д. Рогозина

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский отправил правительство в отставку, подписав соответствующий указ.

От должности председателя правительства, в частности, освобожден Александр Мартынов.

На пятницу, 27 мая, запланировано внеочередное заседание парламента Приднестровья. На нем будет рассмотрена кандидатура нового главы кабмина.

В пресс-службе парламента непризнанной республики уточнили, что Красносельский предложил на должность премьер-министра кандидатуру Александра Розенберга.

В начале мая Красносельский высказался о политическом признании государства на международном уровне. Он уточнил, что этот процесс должен быть демократическим и мирным.

