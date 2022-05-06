Глава Приднестровья заявил, что признание республики должно быть демократическим

11:29
Фото: ТАСС
Процесс политического признания Приднестровья должен быть демократическим и мирным, заявил президент республики Вадим Красносельский. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Приднестровье должно быть и будет признано – но мирным путем, за столом переговоров, в диалоге. Процесс должен быть исключительно демократическим и эволюционным по своему характеру – без военных действий и потерь. Война никому не нужна", – заявил Красносельский.
Также лидер ПМР предостерег сторонников обострения ситуации в республике от совершения информационных, телефонных и террористических провокаций. Красносельский подчеркнул, что необдуманно сделанные заявления могут стать искрой, "от которой вспыхнет пожар".
"Приднестровцы знают, что такое война, и ценят мир. Призываю: не надо искать, а тем более искусственно создавать ярких, шумных, а главное, опасных инфоповодов. Никто не говорит о замалчивании – ни в коем случае. Но и сеять панику среди граждан, нагнетая обстановку, не надо", – добавил он.
25 апреля в Приднестровье здание министерства государственной безопасности в Тирасполе обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. На следующий день был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который ретранслировал российские радиопрограммы. Позже с территории Украины обстреляли село Колбасна, где располагается склад с вооружением.
Из-за произошедшего в Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности.
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