Региональный радиоцентр взорвали в Приднестровье

Фото: mvdpmr.org

В непризнанном Приднестровье взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, ретранслировавший российские радиопрограммы. Об этом сообщили в МВД.

ЧП произошло утром 26 апреля. Прогремели два взрыва – в 06:40 и 07:05. К месту происшествия незамедлительно направились правоохранители и аварийные службы Приднестровья. Выяснилось, что из строя вывели две самые мощные антенны – одну мегаваттную и вторую полумегаваттную.

Никто из сотрудников Приднестровского радиоцентра и местных жителей не пострадал. Сотрудники МВД оцепили территорию радиотелецентра, саперы Минобороны начали обследование всех его объектов.

Накануне сообщалось, что серия взрывов произошла у здания министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

Позднее в МВД уточнили, что по зданию были произведены выстрелы из ручного противотанкового гранатомета.

