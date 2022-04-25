Взрывы произошли у здания министерства госбезопасности Приднестровья

Фото: телеграм-канал SHOT

Серия взрывов произошла у здания министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Об этом сообщает приднестровский телеканал ТСВ.

В настоящий момент движение в районе места происшествия перекрыто.

"На месте работают пожарные. Рядом находятся несколько скорых и газовая служба", – говорится в телеграм-аккаунте телеканала.

Позднее в МВД подтвердили факт взрывов. Там уточнили, что по зданию были произведены выстрелы из ручного противотанкового гранатомета.

25 апреля сообщалось о взрыве в жилом доме Санкт-Петербурга. На лестничной клетке между седьмым и восьмым этажами строения сдетонировало неустановленное устройство.

По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело.

