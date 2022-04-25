СК возбудил дело после взрыва в девятиэтажном доме в Санкт-Петербурге

11:57
Фото: СК РФ
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в девятиэтажном жилом доме в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.
"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "е" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом")", – говорится в сообщении.
ЧП произошло в ночь на 25 апреля на лестничной клетке между седьмым и восьмым этажами жилой девятиэтажки. Взорвалось неустановленное устройство. В результате эвакуированы 66 жильцов подъезда. При происшествии никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее взрыв газа произошел в доме 4 в Центральном переулке в подмосковном Ступине. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.
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