СК возбудил дело после взрыва в девятиэтажном доме в Санкт-Петербурге

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в девятиэтажном жилом доме в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "е" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом")", – говорится в сообщении.

ЧП произошло в ночь на 25 апреля на лестничной клетке между седьмым и восьмым этажами жилой девятиэтажки. Взорвалось неустановленное устройство. В результате эвакуированы 66 жильцов подъезда. При происшествии никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее взрыв газа произошел в доме 4 в Центральном переулке в подмосковном Ступине. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.

