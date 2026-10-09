Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во время проверки системы оповещения в Москве прозвучит пение птиц, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Плановая комплексная проверка систем оповещения населения пройдет во всех российских регионах, включая Москву. Отмечается, что подобные проверки работоспособности устройств усиления трансляции звука проводятся для поддержания их в рабочем состоянии.

"В столице проверка системы оповещения начнется в 10:45 по местному времени. Люди услышат из динамиков громкоговорителей музыкальное сопровождение с пением птиц, обитающих в Московском регионе", – подчеркнули в департаменте.

Такой сигнал является принятым методом, чтобы проверить работоспособность устройств усиления трансляции звука. Сигнал будет звучать в течение одной минуты.

При этом, поскольку системы оповещения тестируются регулярно, в предстоящей проверке не будут задействовать все устройства. Из-за этого звуковой сигнал не будет слышно на некоторых городских территориях.

В пресс-службе добавили, что подобные тренировки для Московского региона являются обязательной постоянной практикой в рамках комплексного подхода к обеспечению безопасности населения. В течение года горожане могут неоднократно слышать аналогичную музыкальную дорожку в различных местах, поскольку средства системы проверяются с различной периодичностью.

Также в российских регионах началась штабная тренировка по гражданской обороне. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, обеспечение национальной безопасности в современных условиях требует постоянного совершенствования деятельности в сфере гражданской обороны.

Ключевым аспектом тренировки является практическая отработка задач по обеспечению устойчивости функционирования критически важных и социально значимых объектов.

