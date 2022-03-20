Один человек погиб при обрушении здания в Ярославле

18:12
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Обрушение произошло в здании магазина в Ярославле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
"В результате земляных работ произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий между первым этажом и подвалом в двухэтажном административном здании", – отметили в ведомстве.
Площадь обрушения составила 70 квадратных метров. По словам врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в результате инцидента погиб один человек, еще восемь были госпитализированы.
"Там находились рабочие, 14 человек. К сожалению, есть погибший. 8 человек госпитализированы. Один человек в крайне тяжелом состоянии", – написал она в своем телеграм-канале.
Разбор завалов продолжается, в нем задействованы 64 человека и 12 единиц техники. По факту случившегося прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о строительной безопасности и безопасности жизни и здоровья граждан.
Ранее в актовом зале подмосковной школы, расположенной в Пушкинском городском округе, произошло обрушение кровли. В момент происшествия детей в здании не было. Прокуратура организовала проверку по данному факту.
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