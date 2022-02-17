Фасад здания завода "Красный треугольник" обрушился в Санкт-Петербурге

17 февраля, 21:13
Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"
Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку после обрушения фасада здания бывшего завода "Красный треугольник" на Обводном канале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства об использовании государственного имущества и об охране объектов культурного наследия в деятельности ответственных должностных лиц", – говорится в сообщении.
По данным ТАСС, обрушилось 150 квадратных метров фасада одного из корпусов заброшенного предприятия. Фрагменты стены упали на тротуар, деревья и два автомобиля. В результате пострадала женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По итогам проверки прокуратура будет решать вопрос о принятии соответствующих мер реагирования.
Ранее в подмосковном Ашукине обрушилась крыша актового зала местной школы. Площадь обрушения составила 700 квадратных метров. В момент инцидента учеников в здании не было.
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