Фасад здания завода "Красный треугольник" обрушился в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку после обрушения фасада здания бывшего завода "Красный треугольник" на Обводном канале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства об использовании государственного имущества и об охране объектов культурного наследия в деятельности ответственных должностных лиц", – говорится в сообщении.

По данным ТАСС, обрушилось 150 квадратных метров фасада одного из корпусов заброшенного предприятия. Фрагменты стены упали на тротуар, деревья и два автомобиля. В результате пострадала женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По итогам проверки прокуратура будет решать вопрос о принятии соответствующих мер реагирования.

Ранее в подмосковном Ашукине обрушилась крыша актового зала местной школы. Площадь обрушения составила 700 квадратных метров. В момент инцидента учеников в здании не было.

