Мосгосстройнадзор проведет проверку на месте обрушения строительных лесов у Госдумы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Мосгосстройнадзор проведет внеплановую проверку работ у Госдумы, где ранее обрушились строительные леса реконструируемого здания. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на ведомство.

Пострадавший объект относится к комплексу усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века. Работы по реконструкции проводит АО "Ингеоцентр".

"В результате разрушения парапета существующего сохраняемого фасада трехэтажного здания в центре столицы произошло обрушение строительных лесов. Строительные работы на лесах в момент обрушения не велись. В результате инцидента никто не пострадал", – рассказали в ведомстве.

В Мосгосстройнадзоре добавили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На объекте также проведут внеплановую проверку с 18 февраля по 4 марта.

О происшествии во внутреннем дворе Госдумы в Георгиевском переулке ранее сообщили очевидцы. В результате происшествия пострадал автомобиль ФГБУ "Автотранспортный комбинат".

