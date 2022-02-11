11 февраля, 19:48
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Мосгосстройнадзор проведет внеплановую проверку работ у Госдумы, где ранее обрушились строительные леса реконструируемого здания. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на ведомство.
Пострадавший объект относится к комплексу усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века. Работы по реконструкции проводит АО "Ингеоцентр".
"В результате разрушения парапета существующего сохраняемого фасада трехэтажного здания в центре столицы произошло обрушение строительных лесов. Строительные работы на лесах в момент обрушения не велись. В результате инцидента никто не пострадал", – рассказали в ведомстве.
В Мосгосстройнадзоре добавили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На объекте также проведут внеплановую проверку с 18 февраля по 4 марта.
О происшествии во внутреннем дворе Госдумы в Георгиевском переулке ранее сообщили очевидцы. В результате происшествия пострадал автомобиль ФГБУ "Автотранспортный комбинат".
Мосгосстройнадзор проведет проверку на месте обрушения строительных лесов у Госдумы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: