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Москва 24

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происшествия

11 февраля, 12:43

"Обрушилась часть верхней кровли". Очевидец – о ЧП возле Госдумы

происшествияэксклюзив

Напротив здания Госдумы рухнули строительные леса

Очевидец Сергей рассказал Москве 24 подробности обрушения строительных лесов возле Госдумы.

"Люди не пострадали, пострадали две машины управделами президента, их присыпало лесами и штукатуркой", – отметил Сергей.

Он добавил, что в настоящее время автомобили и обрушившиеся конструкции убирают. По словам очевидца, получили повреждения машины марки Ford.

"Обрушилась часть верхней кровли, старая кладка была, она и обрушилась", – уточнил Сергей.

Отвечая на вопрос, были ли в припаркованных машинах люди, собеседник телеканала сообщил, что слышал о том, что один автомобиль был пустым, а во втором находился человек, который успел выбежать.

Видео: Москва 24

О происшествии во внутреннем дворе Госдумы в Георгиевском переулке ранее сообщили очевидцы. При этом в профсоюзе работников учреждений управделами президента отметили, что в результате происшествия пострадал автомобиль ФГБУ "Автотранспортный комбинат" Управделами президента РФ.

Видео: Москва 24

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