"Обрушилась часть верхней кровли". Очевидец – о ЧП возле Госдумы

11 февраля, 12:43
Напротив здания Госдумы рухнули строительные леса
Очевидец Сергей рассказал Москве 24 подробности обрушения строительных лесов возле Госдумы.
"Люди не пострадали, пострадали две машины управделами президента, их присыпало лесами и штукатуркой", – отметил Сергей.
Он добавил, что в настоящее время автомобили и обрушившиеся конструкции убирают. По словам очевидца, получили повреждения машины марки Ford.
"Обрушилась часть верхней кровли, старая кладка была, она и обрушилась", – уточнил Сергей.
Отвечая на вопрос, были ли в припаркованных машинах люди, собеседник телеканала сообщил, что слышал о том, что один автомобиль был пустым, а во втором находился человек, который успел выбежать.
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