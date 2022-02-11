"Обрушилась часть верхней кровли". Очевидец – о ЧП возле Госдумы

Напротив здания Госдумы рухнули строительные леса

Очевидец Сергей рассказал Москве 24 подробности обрушения строительных лесов возле Госдумы.

"Люди не пострадали, пострадали две машины управделами президента, их присыпало лесами и штукатуркой", – отметил Сергей.

Он добавил, что в настоящее время автомобили и обрушившиеся конструкции убирают. По словам очевидца, получили повреждения машины марки Ford.

"Обрушилась часть верхней кровли, старая кладка была, она и обрушилась", – уточнил Сергей.

Отвечая на вопрос, были ли в припаркованных машинах люди, собеседник телеканала сообщил, что слышал о том, что один автомобиль был пустым, а во втором находился человек, который успел выбежать.



Видео: Москва 24

Видео: Москва 24