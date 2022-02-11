Видео: Москва 24

Строительные леса обрушились во внутреннем дворе Госдумы. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

По их словам, ЧП произошло в Георгиевском переулке.

В свою очередь, в профсоюзе работников учреждений управделами президента сообщили РБК, что в результате происшествия пострадал автомобиль ФГБУ "Автотранспортный комбинат" Управделами президента РФ.



Видео: Москва 24