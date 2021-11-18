Двое рабочих погибли при обрушении стены на бытовку в Лефортове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Столичная прокуратура организовала проверку по факту гибели двух человек в результате обрушения стены на стройке на Красноказарменной улице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На строительном объекте на Красноказарменной улице в результате частичного обрушения стены на бытовку погибли двое рабочих – 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. Прокуратура проводит проверку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыл Лефортовский межрайонный прокурор.

Ранее в Москве в подвале ТЦ "На Беговой" частично обрушилась стена и строительные леса, в результате чего двое рабочих получили травмы. Пострадавших извлекли из-под обломков и передали медикам.

