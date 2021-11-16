В ТЦ на севере Москвы обрушилась стена

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

В Москве в подвале ТЦ "На Беговой" частично обрушилась стена и строительные леса, в результате чего двое рабочих получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Уточняется, что инцидент случился по адресу Хорошевское шоссе, дом 16, корпус 3, строение 3, в 18:40 по московскому времени.

"На первом этаже проходили ремонтные работы. Произошло частичное падение стены на площади 5 квадратных метров и строительных лесов с рабочими. В результате происшествия пострадали два человека", – говорится в сообщении.

Пострадавших достали из-под обломков и передали медикам.

В столичной прокуратуре сообщили, что по факту произошедшего начали проверку.

Ранее на складе предприятия Алтайского края произошло обрушение стены. Две сотрудницы предприятия получили множественные переломы костей и повреждение внутренних органов, от которых скончались на месте.

