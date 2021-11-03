Две женщины погибли в результате обрушения стены склада на Алтае

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На складе предприятия Алтайского края произошло обрушение стены. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По информации следователей, обрушение шлакобетонной стены, обломки которой упали на находившихся рядом женщин, произошло из-за плохого технического состояния. Две сотрудницы предприятия получили множественные переломы костей и повреждение внутренних органов, от которых скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выявляют лиц, ответственных за надлежащее состояние складского помещения. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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