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Происшествия

12:36

Две женщины погибли в результате обрушения стены склада на Алтае

происшествия регионы

Фото: altai-krai.sledcom.ru

На складе предприятия Алтайского края произошло обрушение стены. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По информации следователей, обрушение шлакобетонной стены, обломки которой упали на находившихся рядом женщин, произошло из-за плохого технического состояния. Две сотрудницы предприятия получили множественные переломы костей и повреждение внутренних органов, от которых скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выявляют лиц, ответственных за надлежащее состояние складского помещения. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее в крупнейшем городе Нигерии Лагосе обрушилось многоэтажное здание. Число жертв увеличилось до 20 человек.

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