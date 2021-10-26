Один человек погиб при обрушении крана на стройке поликлиники в Хабаровске

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

На стройке поликлиники в Хабаровске один человек погиб и один пострадал в результате обрушения крана. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, кран на стройке детской поликлиники в Прибрежном районе города обрушился около 17:30. В результате погиб разнорабочий, а крановщика госпитализировали в тяжелом состоянии.

В региональном Минздраве рассказали РИА Новости, что 48-летнего мужчину поместили в отделение реанимации. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом голени.

Прокуратура Индустриального района организовала проверку по факту произошедшего. В ходе разбирательств будет дана оценка соблюдению трудового закона и техники безопасности.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате обрыва троса фасадного подъемника на стройплощадке в ТиНАО. В результате происшествия пострадал еще один человек. Его госпитализировали.

