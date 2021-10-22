Лифт с 10 людьми упал в доме на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Лифт упал с высоты пятого этажа на улице Покрышкина. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, в лифте находились шестеро взрослых и четверо детей. Техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения, сработала между вторым и третьим этажами.

Прокуратура организовала проверку. На месте работает заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк.

Ранее сообщалось, что в результате обрыва троса фасадного подъемника на стройплощадке в ТиНАО погиб человек. Еще один пострадал.

