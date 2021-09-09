Жители ЖК в Красногорске, где пострадала девушка, рассказали о других проблемах с лифтами

В Подмосковье прокуратура и следователи начали проверку после того, как девушка получила травмы из-за резкой остановки лифта в одном из ЖК Красногорска. Местные жители неоднократно сообщали о проблемах с работой кабины и теперь планируют подать коллективную жалобу на управляющую компанию. Рассказываем, что известно о происшествии.



"Лифт внезапно полетел вверх"

По данным СМИ, ЧП произошло в жилом комплексе "Арт" в Красногорске. Девушка по имени Юлия рассказала, что ехала в лифте c женщиной. На одном этаже ее попутчица вышла, внутренние двери лифта не закрылись, и он внезапно "полетел" вверх.

"Лифт полетел с открытыми дверьми на самый верх, остановился между 43–44 этажами. Я уже "проснулась" вся в крови", – рассказала Юлия в сторис в своем Instagram. По словам девушки, во время сбоя внутренние двери лифта оставались открытыми, при этом внешние были закрыты. И когда она оказалась на 20 этажей выше, то запаниковала, потому что не могла выйти из кабины.





Юлия пострадавшая в лифте Я 20 этажей пролетела наверх. Лифт остановился между 43 и 44 этажами, двери были закрыты, в лифте сильно пахло гарью. Мне стало очень страшно, что он сейчас упадет вниз. Я тыкала как сумасшедшая кнопку вызова диспетчера – она мне отвечала, потом пропадала. Не знаю, сколько я пролежала в лифте.

На помощь пришел сосед Юлии, который и записал видео с ней сразу после инцидента. На кадрах видно, как девушка стоит в крови и полностью растеряна. "Услышала голос мужчины, который начал со мной говорить, спасибо ему большое. Через несколько минут после этого меня вызволили оттуда. Какие-то соседи положили у себя дома, пока скорая ехала", – написала Юлия.

На своей странице в соцсети девушка выложила заключение из больницы, в котором сообщается, что у нее перелом шеи, а также ушибы и ссадины. В беседе с журналистами она рассказала о своих планах судиться с управляющей компанией. Вместе с тем в УК, по данным источника портала Life, якобы считают травмы девушки подозрительными, а само происшествие – провокацией, целью которой является попытка получить денежную компенсацию.

По версии коммунальщиков, приводимой изданием, кабина не могла так резко рвануть вверх из-за встроенных ограничителей. Также отмечается, что в ней нет никаких острых предметов, чтобы девушка так сильно поранилась. Источник добавил, что работа лифта на износ никогда не допускалась, он проходил техническое обслуживание. Официальных комментариев от управляющей компании на момент публикации материала не появилось.

Кто прав в сложившейся ситуации, еще предстоит выяснить специалистам. В частности, прокуратура Московской области начала проверку и оценит порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.





из сообщения прокуратуры Московской области Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео, на котором женщина рассказывает о полученных телесных повреждениях в неисправном лифте в жилом комплексе в Красногорске. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, происшествием занялись подмосковные следователи. Они совместно со специалистами Ростехнадзора занимаются установлением обстоятельств и причин ЧП.



"Проблемы c лифтами были с первого дня"

Жители ЖК сообщают, что уже давно наблюдают сбои в работе лифтов. Елена, проживающая в соседнем доме, рассказала Москве 24, что неполадки были с момента въезда в квартиру.

"Проблемы были с самого первого дня, как мы туда заехали. Меня лифт начинал резко увозить наверх, не реагируя ни на какие кнопки, потом вниз. Последний раз была ситуация, когда работал только один лифт из трех. Он издавал странные звуки: скрип и скрежет. Между 12 и 13 этажами зависал и спускался на 5 этажей вниз. Внизу стоял техник. Он, вероятно, уже был в курсе, но нас об этом никак не известили", – пожаловалась Елена.

Другая жительница ЖК также рассказала, что неоднократно обращалась в управляющую компанию, но недавно вновь застряла в лифте, из которого ее вызволял механик. Соседи сообщают, что периодически в лифтах бывает запах гари или работает один из трех лифтов, что довольно проблематично для многоэтажных домов. Недавно мужчине прижало руку дверью, потому что не сработали датчики, сообщают жильцы.

По словам Елены, ситуация с девушкой, которая серьезно пострадала, стала последней каплей для местных жителей.





Елена Естественно, все в шоке и воспринимают эту ситуацию как катализатор, который поможет решить проблемы с лифтами. Эти проблемы давно были обострены, но никакого движения со стороны управляющей компании не было.

Кроме того, раньше было довольно сложно собрать жильцов вместе, чтобы составить коллективную жалобу. "Сейчас все активизировались и направляют жалобы в различные инстанции, начиная от застройщика, заканчивая прокуратурой. Я тоже принимаю в этом участие. Пора уже что-то предпринимать, потому что страшно за свою жизнь и жизни людей, которые там живут", – сообщила Елена.

По словам девушки, после происшествия управляющую компанию опечатали, вывезли оттуда всю документацию и технику. Сейчас в деле продолжают разбираться сотрудники прокуратуры, СК и полиции. На момент публикации в ЖК "Арт" не смогли дать Москве 24 комментарий по данному инциденту.