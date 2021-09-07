Прокуратура и СК Подмосковья начали проверку по видео с пострадавшей в лифте девушкой

13:57
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В Красногорске прокуратура начала проверку после травмирования женщины в сломанном лифте. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео, на котором женщина рассказывает о полученных телесных повреждениях в неисправном лифте в жилом комплексе в Красногорске. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка поручена Красногорской городской прокуратуре. Ведомство даст оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.
Кроме того, ситуацией заинтересовался и Следственный комитет РФ. На место происшествия была вызвана группа следователей.
"Следователями проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в СК.
До этого в СМИ сообщали, что ситуация произошла в жилом комплексе "Арт". Девушка ехала в лифте наверх, но он не остановился на нужном этаже и резко поехал дальше. Пострадавшая потеряла сознание от сильного удара и очнулась в крови.
Ранее сообщалось, что подростки из шалости подожгли своего 14-летнего товарища в Алтайском крае. В результате потерпевший получил ожоги 50 процентов тела. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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