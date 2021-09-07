Водитель Ford умер от инфаркта после ДТП на МКАД с двумя пострадавшими детьми

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Водитель Ford скончался в больнице от инфаркта после аварии на МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале ГИБДД Москвы.

"По официальным данным, водитель автомобиля Ford после инфаркта скончался в больнице. Девятилетний пострадавший мальчик находится в реанимации с диагнозом "ушиб головного мозга", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 68-го километра МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе столкнулись два легковых автомобиля Ford и Nissan, в результате аварии пострадали двое детей.

Отмечалось, что причиной аварии мог стать сердечный приступ у водителя Ford. По предварительным данным, он не справился с управлением из-за недомогания.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.