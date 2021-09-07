Два человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием четырех автомобилей произошла в ТиНАО. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Известно, что ДТП случилось на Боровском шоссе в районе деревни Большое Свинорье. Там столкнулись автомобили, которые следовали в попутном направлении.

"В результате ДТП, предварительно, пострадали два человека", – отметил источник.

Он уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают оперативные службы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей на Кутузовском проспекте. Для устранения последствий было частично ограничено движение.