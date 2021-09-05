Водитель BMW насмерть сбил пешехода на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель BMW насмерть сбил пешехода на Братеевском мосту в Москве. Об этом в ночь на воскресенье, 5 сентября, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что погибший пытался пересечь проезжую часть в неположенном для перехода месте.

"Мужчина 1986 года рождения погиб при переходе проезжей части на Братеевском мосту. Наезд на него совершил водитель автомобиля "БМВ", – говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

Ранее сообщалось, что в районе Новокосино автомобиль сбил ребенка на самокате. В момент аварии ребенок переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали. У мальчика предварительно диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени.

До этого стало известно, что в центре Москвы на улице Гаврикова водитель автомобиля Hyundai Porter насмерть сбил девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.